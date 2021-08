BABACAR, Ho avuto paura ma il mio cuore è ok. Ora...

L'ex attaccante viola Kouma Babacar, di recente colpito da un malore, ha pubblicato un lungo post su Instagram raccontando la vicenda che ha dovuto affrontare: "Prima di essere un calciatore sono un uomo, con le fragilità e le debolezze che appartengono ad ognuno di noi. Ammetto, senza alcun imbarazzo ma con grande consapevolezza, di aver passato dei momenti molto duri legati alla mia difficoltà di saper dire “no” anche quando questa era l’unica risposta che avrei voluto dare. Purtroppo o per fortuna, non lo so, la vita mi ha donato una grande sensibilità che, soprattutto in questi ultimi anni, mi ha portato a prendermi cura di tutto e di tutti tranne che di me stesso.

Sono arrivato ad un punto in cui non riuscivo più a gestire le mie emozioni e questo mi ha portato a cedere anche fisicamente. Ho sentito che il mio respiro si faceva sempre più pesante, quasi fino a mancarmi. Hanno subito pensato che il mio cuore avesse qualcosa che non andava ma grazie a Dio il mio cuore va alla grande!!! Ammetto di aver avuto paura ma questa avventura a lieto fine mi ha insegnato che la più grande storia d’amore la dobbiamo vivere con noi stessi.

Amo la mia famiglia, i miei amici, amo coloro che mi sostengono ogni giorno e chi continua a credere in me nonostante tutto, amo il calcio, che non vivo solo come una professione ma come una profonda passione, amo e sono grato alla vita che mi ha regalato tanto e da adesso in poi ho promesso a me stesso che imparerò ad amare anche me. Ora è tempo di guardare avanti e di concentrarmi su tutto quello che posso ancora fare per me e per gli altri, sia nel calcio che nella vita. Sento la speranza crescere dentro di me, una forza incontenibile che mi auguro possa fare di me un uomo ed calciatore più forte".

Di seguito il post Instagram originale del calciatore: