B. VALERO, Spalletti mi ha sempre voluto. A Firenze...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER CASTRO RIENTRO GRADUALE: NO AMICHEVOLI La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... NOTIZIE DI FV AMRABAT, OCCHIO AL GIALLO CONTRO IL CANADA. SABIRI... Sofyan Amrabat domani alle ore 16 scenderà in campo contro il Canada per l'ultimo atti del girone F. Per la squadra di Regragui basterebbe un pareggio per qualificarsi agli ottavi, ma se la Croazia battesse il Belgio potrebbe anche perdere contro i... Sofyan Amrabat domani alle ore 16 scenderà in campo contro il Canada per l'ultimo atti del girone F. Per la squadra di Regragui basterebbe un pareggio per qualificarsi agli ottavi, ma se la Croazia battesse il Belgio potrebbe anche perdere contro i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi