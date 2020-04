AVV. GRASSANI, Diritti TV, rischio guerra tra poveri

L'avvocato esperto di diritto sportivo Mattia Grassani ha parlato della possibile ripartenza del calcio: "Vanno scavalcate politica e istituzioni sanitarie, che hanno una cautela estrema e che guardano alla ipotesi di ripresa del calcio con paura. Inutile aspettare che i contagi scendano a zero, perché non si riparte più. Diritti TV? Quel che sta accadendo non è colpa della Lega Calcio e credo che se arrivasse uno stop definitivo potrebbe scatenarsi una guerra tra poveri, perché le televisioni non sono obbligate a pagare tutto il prodotto, in quanto questo non può avere luogo per intero. Ne conseguirebbe una possibile perdita di appeal di alcuni club i quali rischierebbero il crack".