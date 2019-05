AURIEMMA, Veretout al Napoli solo se Allan va via

Il giornalista Raffaele Auriemma ha dato degli ultimi aggiornamenti in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato: "Il Napoli ha idee molto chiare: tre ragazzi presenti in rosa saranno il futuro, ovvero Meret, Fabian Ruiz e Luperto. Veretout? Il PSG è forte su Allan, dovesse andare via, il Napoli prenderà immediatamente Veretout dalla Fiorentina. Diawara? Non resterà in ogni caso".