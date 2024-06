ATLETICO, Ecco il dopo Savic: preso Le Normand

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L’Atletico Madrid si appresta a mettere a segno un colpo per la difesa. Con l'addio dell'ex Fiorentina Stevan Savic il Cholo Simeone è pronto ad accogliere Robin Le Normand, calciatore accostato anche ai viola nelle scorse estati. Il difensore di proprietà della Real Sociedad, riporta Marca, sarà il primo rinforzo dei Colchoneros per la stagione 2024-2025. Un innesto importante che va ad inalzare il tasso tecnico in difesa dando al tecnico un giocatore di assoluto affidamento. Dopo sei anni trascorsi a San Sebastian, fra squadra B e prima squadra, il calciatore della Nazionale spagnola è pronto a cambiare casacca approdando nella capitale.