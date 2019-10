Come comunicato in questi istanti dall'ATF attraverso il proprio profilo Facebook, saranno ben 1.405 i tifosi viola presenti domani sera a Reggio Emilia per sostenere la Fiorentina nella gara del 10° turno di campionato contro il Sassuolo. Un numero decisamente alto che segna al momento il record in quanto a seguito viola in trasferta di questo campionato.