ATALANTA, Vittoria in C. Italia per 6-1 contro il Cesena

La squadra di Gasperini, capolista in campionato, debutta in Coppa Italia travolgendo 6-1 i romagnoli davanti a Sofia Goggia. A febbraio sarà sfida al Bologna ai quarti di finale. Tutto facile per i nerazzurri: vantaggio dopo 4 minuti con Zappacosta. All'8' è già 2-0 con De Ketelaere, servito da Retegui. Prima della mezz'ora segna Samardzic, che al 35' regala la doppietta a De Ketelaere. Nella ripresa in rete anche Brescianini e doppietta di Samardzic. A tempo scaduto accorcia Ceesay