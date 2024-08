ATALANTA, Salta il trasferimento di Pubill: il punto

FirenzeViola.it

Salta l'arrivo di Marc Pubill all'Atalanta. Mancava solo l'ufficialità, che non arriverà, per l'esterno spagnolo. Un trasferimento bloccato a seguito delle visite mediche: come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club bergamasco ha infatti deciso di rinunciare allo spagnolo dell'Almeria, con l’affare che non si è concretizzato per varie motivazioni.

Il tutto, sottolinea Sky Sport - dopo il supplemento di visite mediche a cui si è sottoposto stamani il calciatore (dopo il primo iter di test andato in scena nella giornata di ieri, qui le immagini). Proprio per questo, dunque, sono due i nomi che l'Atalanta è tornata a valutare per la fascia: si tratta del brasiliano Wesley (27 presenze quest'anno con la maglia del Flamengo) e del gallese Neco Williams del Nottingham Forest (68 presenze dal 2022).