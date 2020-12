ATALANTA, Maehle a Bergamo: manca solo l'ufficialità

Manca soltanto l'ufficialità, ma Joakim Maehle è già a Bergamo: come riporta TMW, l'esterno del Genk si è sottoposto a una parte delle visite mediche con l'Atalanta, nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori test per completare l'iter. Il giocatore però non verrà ufficializzato prima dell'apertura del mercato: niente Sassuolo, ma sarà convocabile dopo il deposito del contratto in Lega. La convocazione col Parma dipenderà anche dalle condizioni del calciatore, il quale verrà inserito gradualmente in rosa. Intanto l'Atalanta tornerà domani pomeriggio in campo dopo le festività natalizie per poter preparare la sfida contro la squadra di De Zerbi.