ATALANTA, Batte 1-3 il Parma e si porta al primo posto

Settima vittoria consecutiva per l'Atalanta, che risponde all'Inter e si porta - almeno per una notte - al comando della Serie A. Partita già virtualmente chiusa nel primo tempo, con Retegui che la sblocca dopo quattro minuti e Lookman che si rende pericoloso in più occasioni prima che arrivi il raddoppio firmato da Ederson. Sul finale Bonny ha sui piedi la palla che avrebbe potuto riaprire il match ma trova una grande risposta di Carnesecchi.

Nella ripresa il Parma accorcia le distanze con la rete di Cancellieri, a cui seguono alcune proteste dei ducali per un presunto tocco di mano in area da parte di Toloi. Alla fine, però, è il solito Lookman e chiudere la pratica e a regalare a Gasperini (espulso per proteste al 54') il primo posto.