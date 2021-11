ASSIST. KOKORIN, Caceres gli "rubò" la macchina

Maxim Dolghi, assistente e traduttore dell’attaccante viola Aleksandr Kokorin nelle prime settimane della sua avventura in Italia, ha raccontato a TV Game di alcuni scherzi fatti al russo da qualche compagno di squadra: “Qua sono tutti amichevoli, soprattutto gli ispanici. Con Caceres scherzavano di continuo: una volta, dopo l’allenamento, Sasha lasciò lo spogliatoio e non riuscì a trovare la sua macchina al parcheggio; una maschera gli disse: 'Guarda in campo'. Caceres, mentre Kokorin era sotto la doccia, aveva preso le chiavi della sua macchina e l’aveva parcheggiata proprio in campo tra i pali di una porta! Oppure un’altra volta, sempre l’uruguaiano, incollò una gigantografia sulla postazione dell’attaccante nello spogliatoio: era un vecchio Nokia con su scritto ‘Il telefono del prigioniero di turno’. Non so neanche come abbia fatto"