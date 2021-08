ASCARI, Milenkovic-2023 scelta insolita. Vlahovic...

L'agente FIFA Eugenio Ascari ha commentato l'attuale situazione di mercato in casa Fiorentina, dal rinnovo di Milenkovic fino al futuro di Vlahovic. Ecco le sue parole: "Il rinnovo di un solo anno è una soluzione abbastanza insolita nel mondo del calcio: è strano perché sembrava che in un primo momento l'accordo dovesse durare fino al 2025. Forse le offerte che sono arrivate a lui e alla società non sono state ritenute all'altezza per tanti motivi e allora si è trovata questa soluzione. E' noto a tutti che Milenkovic si stesse guardando da tempo attorno ma alla fine, invece di fare un salto nel buio, ha scelto di rinnovare anche solo per un anno. Si tratta di un compromesso per entrambi, anche se il giocatore andrà a guadagnare una cifra ben più alta rispetto a quella di prima. Credo che Milenkovic sia un giocatore perfetto per il calcio di Italiano. La questione Vlahovic? Commisso ha un po' esagerato: è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta da 100 milioni sarebbe difficile rifiutarla. Cederlo ora vorrebbe dire avere un handicap, perché trovare un sostituto all'altezza sarebbe quasi impossibile".