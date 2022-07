AS, Jovic dal Real alla Fiorentina: "Vincono tutti"

"Vincono tutti", scrive oggi AS a proposito dell'affare in dirittura d'arrivo tra Fiorentina e Real Madrid per il passaggio in viola di Luka Jovic. Los Blancos si tolgono un problema, un calciatore a cui pagare 4,5 milioni netti a stagione. La Fiorentina trova un attaccante che in passato aveva fatto grandi cose, il giocatore invece un allenatore come Vincenzo Italiano che gli può garantire di rilanciarsi.

La difficoltà è stata nella quadratura della questione economica e quando tutti pensavano a un trasferimento in prestito, i club hanno raggiunto un accordo: Jovic andrà gratis a Firenze e lì firmerà un nuovo contratto. Ma il Real Madrid si riserva il 50% di una vendita futura. Inoltre, per la partenza definitiva di Jovic, il Real ha dovuto raggiungere un accordo con il giocatore e pagargli parte dei 13,5 milioni di euro netti che gli spettano (27 lordi) nei tre anni di contratto rimasti. AS conclude che viste le cifre guadagnate dalle cessioni di Chiesa e Vlahovic, sopra i 70 milioni, in caso di futura rivendita dell'attaccante serbo il Real Madrid potrebbe monetizzare anche sopra i 30 milioni.