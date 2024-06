ARTHUR, Juve-bis? Motta potrebbe valutarlo

FirenzeViola.it

Arthur nei giorni scorsi ha salutato con molto affetto e riconoscenza la Fiorentina e i tifosi ed il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il brasiliano è ovviamente ancora della Juve con cui aveva allungato il contratto proprio l'estate scorsa per venire alla Fiorentina ma che non lo ritiene una pedina del proprio progetto.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, qualora però non dovesse essere ceduto prima dell'inizio del ritiro della squadra bianconera, verrebbe certamente valutato con attenzione da Thiago Motta, tecnico che comunque lo apprezza molto. Arthur potrebbe dunque rilanciarsi con il tecnico italo-brasiliano, e costituire un "rinforzo" per la mediana della Juve della prossima stagione.