ARRIVABENE, Vlahovic gran giocatore ma qui...

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, è intervenuto a Mediaset Infinity prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Guardiamo partita dopo partita, oggi è una sfida importantissima, dopodiché, passata questa, guarderemo le prossime con grande determinazione".

Vi hanno dato fastidio i discorsi su Del Piero?

"Assolutamente no. Era a Torino con i ragazzi dell'Academy Los Angeles e sono stati nostri ospiti alla partita perché abbiamo ritenuto fosse giusto e corretto che salutasse quello che è sempre stato il suo pubblico. Parliamo di uno che è la storia e un'icona della Juventus, era giusto che salutasse, niente più e niente meno".

Come si è trovato nel calcio e soprattutto alla Juventus dove succede di tutto quando non si centrano gli obiettivi?

"In qualsiasi sport con audience importante se non si è in liena con le aspettative dei tifosi scoppia di tutto, ma è importante mantenere i nervi saldi, essere determinati e guardare avanti, facendo bene il proprio lavoro. Non vedo differenze rispetto ad altri sport... Il mantra è sempre vincere, ma non puoi vincere tutte le partite, a volte passi momenti difficili, ma bisogna essere determinati ad andare avanti".

Lei è contento anche per la Ferrari?

"Sono contentissimo, nel senso che lo meritano i ragazzi e lo strameritano per il lavoro fatto in questi anni. Vi assicuro che nei momenti difficili, e li ho provati, non è facile mantenere la concentrazione e guardare avanti. Complimenti alla Ferrari e ai ragazzi che finalmente raccolgono quello che hanno seminato".

Che pensa di Vlahovic?

"Credo che sia un grande, grandissimo giocatore ed i gol che ha fatto parlano da soli per lui, ma quando indossi la maglia della Juventus le cose diventano un pochino più difficili. In questi mesi ci ho parlato parecchio ed è molto determinato, non si arrende mai".

Il modulo è quello giusto per lui?

"Faccio un altro lavoro, se fosse scontento però, con il carattere che ha, credo che lo manifesterebbe chiaramente".