ARGENTINA, River campione con 3 turni d'anticipo

Grazie al 4-0 rifilato al Racing, il River Plate si laurea campione d'Argentina con tre turni d'anticipo. Si tratta del 37° trionfo per i Millionarios, che non festeggiavano in patria dal 2014, quando in panchina c'era ancora Ramon Diaz. Il ciclo Gallardo arriva così al suo culmine, perché il RIver ha vinto tutto con El Muñeco: 2 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopas, 3 Coppe d'Argentina, 2 Supercoppe e ora anche un campionato. Oltre al tecnico, il protagonista assoluto è stato Julian Alvarez, seguito da molti club tra cui anche la Fiorentina. 17 gol in 18 partite, a segno anche nella serata che ha scatenato la festa. Adesso è pronto per volare in Europa, magari insieme proprio a Gallardo.