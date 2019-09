Non c'è stata occasione di scendere in campo per German Pezzella, centrale viola questa notte impegnato con la sua Argentina contro il Cile in amichevole. Le due squadre hanno pareggiato 0-0, con gli "italiani" Lautaro, Dybala, Sanchez, Correa e De Paul in campo. Pezzella invece è rimasto in panchina per l'intera sfida.