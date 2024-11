ARGENTINA, Ko a sorpresa in Paraguay. Pari Brasile

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì si sono giocate in Sudamerica le sfide di qualificazione al Mondiale 2026 con due grandi sorprese, il pareggio del Brasile in Venezuela e la sconfitta dell'Argentina in Paraguay. La Seleçao è stata bloccata dalla Vinotinto, malgrado il vantaggio iniziale firmato al 43' da Raphinha. In avvio di ripresa, al 46', Segovia ha trovato l'1-1 e al 62' Vinicius Junior ha fallito un calcio di rigore che avrebbe permesso ai verdeoro di prevalere.

Ko invece l'Albiceleste di Scaloni, che aveva sbloccato la gara all'11' con un gol dell'interista Lautaro Martinez all'11'. A replicargli al 19' è stato il granata Antonio Sanabria al 19', con Alderete che al 47' ha siglato il 2-1 definitivo. Dilaga l'Ecuador, che ha sconfitto con un netto 4-0 la Bolivia, in 10 dal 24' per l'espulsione di Sagredo: a segno Valencia al 26' su rigore, Plata al 28' e al 49' e Minda al 61'.

La classifica momentanea:

Argentina 22 (11)

Colombia 19 (10)

Brasile 17 (11)

Uruguay 16 (10)

Ecuador 16 (11)

Paraguay 16 (11)

Venezuela 12

Bolivia 12 (11)

Perù 6 (10)

Cile 5 (10)