ARGENTINA, Con l'Ecuador ci sarà Pezzella dal 1'

Il ct dell'Argentina Leo Scaloni per la sfida di domenica pomeriggio contro l'Ecuador proporrà cinque novità di formazione rispetto alla squadra che ha pareggiato 2-2 contro la Germania mercoledì scorso. Si tratta di novità, riporta 'Tyc Sport', che riguardano giocatori che militano in Serie A: tra i pali, al posto di Marchesin, spazio a Musso dell'Udinese, mentre in difesa ci sarà fin dall'inizio il capitano della Fiorentina German Pezzella. Le altre novità riguardano Kannemann, Ocampos e Alario, con quest'ultimo che dovrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez.