ARGENTINA, Battuto per 1-0 l'Uruguay. I viola...

All'Argentina basta una rete del Papu Gomez per battere il Paraguay e volare in testa al gruppo A di Copa America con 7 punti. L'ex Atalanta segna all'inizio del primo tempo, e la Seleccion riesce a gestire il vantaggio per tutta la gara. 90 minuti per il viola German Pezzella, nella ripresa in campo Correa, De Paul e Dominguez. Panchina per Nico Gonzalez, Lautaro Martinez e Martinez Quarta.