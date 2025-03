Arbitro Sozza sul Var a chiamata: "Sempre favorevoli alla tecnologia. L'Aia valuterà modifiche al protocollo"

vedi letture

L'arbitro di Serie A Simone Sozza ha parlato a margine del Trofeo Maestrelli di Montecatini. Queste le sue parole, a partire dall'utilizzo della tecnologia e alla possibilità di introdurre il Var a chiamata, come riportate da Tuttomercatoweb.com: "L'AIA è sempre stata apertissima alla tecnologia. Non a caso siamo il primo paese ad aver iniziato ad utilizzare il VAR e tutte le innovazioni tecnologiche, come il SOAT (il fuorigioco semiautomatico). Quindi, dal nostro lato, siamo assolutamente favorevoli. Per quanto riguarda eventuali modifiche al protocollo, leggo che se ne sta parlando, e l'AIA sarà sicuramente a disposizione per valutarle e, se necessario, implementare il protocollo attuale".

Si sente la pressione, che a volte può travalicare nei confronti dell’arbitro, della categoria, della gestione, che diventa sempre più complessa?

"Sì, la pressione c’è, ed è giusto che ci sia. Affrontiamo partite importanti in un campionato altrettanto importante, che quest’anno è ancora più equilibrato e interessante. Quindi, per noi la pressione è naturale, ed è giusto che ci sia. Ma abbiamo tutte le risorse e le possibilità per affrontarla e gestire meglio le situazioni e le partite".