ARBITRI, Le designazioni: Inter-Juventus a Guida

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Serie A è pronta a tornare in campo, con la nona giornata che andrà in scena a partire da venerdì alle 18.30 quando Udinese e Cagliari apriranno il turno, fino alla sfida tra Fiorentina e Roma, in programma per domenica sera alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Detto della sfida di Firenze, che sarà affidata a Sozza, ecco tutte le designazioni del nono turno:

Udinese – Cagliari Venerdì 25/10 H.18.30

Manganiello

Mondin – Pagliardini

Iv: Monaldi

Var: Gariglio

Avar: Dionisi

Torino – Como Venerdì 25/10 H.20.45

Ayroldi

Garzelli – Ricci

Iv: Collu

Var: Paterna

Avar: Pezzuto

Napoli – Lecce Sabato 26/10 H.15.00

Tremolada

Tolfo – Trinchieri

Iv: Sacchi

Var: Meraviglia

Avar: Abisso

Bologna – Milan Sabato 26/10 H.18.00

Mariani

Scatragli – Moro

Iv: Perenzoni

Var: Di Bello

Avar: Paterna

Atalanta – Hellas Verona Sabato 26/10 H.20.45

Feliciani

Bercigli – Di Gioia

Iv: Marinelli

Var: Massa

Avar: Marini

Parma – Empoli H. 12.30

La Penna

Giallatini – Colarossi

Iv: Prontera

Var: Marini

Avar: Camplone

Lazio – Genoa H. 15.00

Piccinini

Perrotti – Ceccon

Iv: Aureliano

Var: Serra

Avar: Abisso

Monza – Venezia H. 15.00

Rapuano

Preti – Cortese

Iv: Marchetti

Var: Doveri

Avar: Ghersini

Inter – Juventus H. 18.00

Guida

Meli – Alassio

Iv: Colombo

Var: Mazzoleni

Avar: Fabbri

Fiorentina – Roma H. 20.45

Sozza

Passeri – Costanzo

Iv: Zufferli

Var: Chiffi

Avar: Massa