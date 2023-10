ARBITRI, Al via progetto "palestra mentale" per addetti Var

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Ha preso il via, in occasione del raduno dei video match officials dell'Aia, uno speciale percorso di palestra mentale. Si tratta, informa l'Associazione italiana arbitri, di un progetto studiato con la start up Mental Economy che aiuta a raggiungere elevati standard di rendimento con un basso consumo di energie cerebrali, per gestire al meglio stress, emozioni e pressione psicologiche. All'incontro hanno partecipato anche il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici, ed il vice, Alberto Zaroli. "Lavorare sulla mente è determinante se vogliamo crescere sempre di più - ha detto Pacifici -. Quello della Var è un gruppo altamente specializzato, un punto di riferimento a livello internazionale. Per mantenere l'eccellenza bisogna investire sul futuro e lavorare su progetti specifici. Così come si lavora sui muscoli, si deve lavorare sulla mente".

"Questo è un progetto sul quale crediamo molto - ha detto il responsabile della Can Gianluca Rocchi -. Il lavoro si svilupperà attraverso esercizi specifici mirati alla concentrazione, all'attenzione e alla gestione dello stress in Sala Var. Un percorso formativo che ha l'obiettivo di mettere a disposizione dei video match official uno strumento per lavorare sempre meglio". Presente al raduno anche il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, Matteo Trefoloni: "Inizia un progetto nuovo - ha commentato - volto ad aumentare quelle qualità necessarie per gestire stress, responsabilità e concentrazione in un ambiente del tutto diverso dal terreno di gioco". I video match officials hanno effettuato, presso la Torre PwC nel quartiere Citylife a Milano, una serie di esercizi di attenzione, concentrazione ed esecuzione, che ne hanno misurato i tempi di reazione, il Brain Strain e l'Heart Rate. Il raduno è poi proseguito con la tradizionale VAR Room, presso il Centro di Lissone, in cui Rocchi ed i Componenti della CAN Andrea Gervasoni e Dino Tommasi hanno analizzato gli episodi delle ultime giornate di Campionato di Serie A e B. (ANSA).