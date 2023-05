AQUILANI, Premiato miglior tecnico Primavera: "Grazie"

FirenzeViola.it

Premiato dall'emittente Sportitalia come miglior allenatore della Primavera in Italia, Alberto Aquilani ha voluto ringraziare tutti e attraverso il proprio profilo Instagram ha scritto: "Ringrazio Sportitalia e tutti gli allenatori che ieri mi hanno permesso di vincere il premio come miglior allenatore dell’anno del campionato primavera. Ma il più grande ringraziamento va sicuramente ai miei ragazzi e al mio staff, che giorno dopo giorno contribuiscono a rendere questo gruppo unico. Grazie a tutti".