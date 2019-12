AQUILANI, Grazie viola per la promozione. All'U18...

Alberto Aquilani conclude il suo 2019 con la promozione in prima squadra: da allenatore della Fiorentina Under-18, infatti, l'ex centrocampista passa a membro dello staff del nuovo allenatore Beppe Iachini. Su Instagram, Aquilani ha scritto così: Ringrazio la Fiorentina per questa opportunità. La promozione in prima squadra è sicuramente il modo migliore per concludere il 2019. Un abbraccio speciale va ai miei ragazzi dell’ Under 18 che in questi mesi sono stati la mia seconda famiglia". Ecco il post.