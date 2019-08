AQUILANI, Grazie Viola. Ho voluto questo incarico

Il nuovo allenatore dell'Under 18 della Fiorentina ed ex centrocampista dei viola ha affidato al proprio account Instagram il commento a questa sua nuova avventura. Questo ciò che ha scritto: "Si apre ufficialmente un nuovo capitolo della mia vita. Ringrazio la Fiorentina per questa opportunità che mi è stata data. Ho scelto e voluto fortemente questo incarico, con la convinzione di poter trasmettere ai miei nuovi ragazzi tutta l’esperienza accumulata in questi anni di carriera". Di seguito il post ufficiale.