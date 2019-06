ANTOGNONI, Zeffirelli ha dato molto alla Fiorentina

Giancarlo Antognoni ha parlato in occasione dell'ultimo saluto a Franco Zeffirelli. Ecco cosa ha detto: "Non potevo mancare perché il Maestro ha dato moltissimo per Firenze e per la Fiorentina, poi l'ho conosciuto personalmente... Ricordo una persona splendida che ha voluto bene a Firenze e alla Fiorentina: un grande artista riconosciuto dall'affetto di tanti oggi. Joe Barone qua? Lo conosceva come personaggio, andava ricordato per quello che ha dato a tutti".