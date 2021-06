ANTOGNONI, Pure Ponte Vecchio si ricorda di me

Continuano le attestazioni d'affetto per il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, il cui ruolo all'interno dell'attuale società è sempre più in bilico. Dopo la foto pubblicata da La Nazione di un ennesimo striscione appeso dai tifosi viola (stavolta su Ponte Vecchio - LEGGI QUI) è arrivata la replica dello storico capitano, che ripostando su Instagram lo scatto del lungo lenzuolo che lo ritrae su uno dei monumenti più importanti di Firenze ha poi commentato: "Anche il Ponte Vecchio si ricorda di me. Grazie 🙏" con una serie di cuori viola. A corredo è arrivato subito il commento di Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e oggi al Fatih Karagümrük: "Nessuno a Firenze si scorderà MAI di te"