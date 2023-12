ANTOGNONI, Italiano ha un credo. Mourinho e la Roma...

FirenzeViola.it

L'ex calciatore della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Premio Andrea Fortunato. Tra i vari argomenti, Antognoni ha parlato di Roma-Fiorentina, in programma la prossima domenica. Queste le sue parole raccolte da VoceGiallorossa: "Mou non si può non elogiare perché solo come trofei ha vinto tutto. Italiano è un ottimo allenatore, un tecnico moderno, che predilige la fase offensiva, è il suo credo e secondo me sarà una bella partita.

In questo caso entrambi gli allenatori potranno diventare protagonisti forse durante la partita più che prima. Sicuramente sarà una bella partita, tra due squadre che hanno ottimi calciatori. Credo che sia la Roma che la Fiorentina, in questo momento, sono due squadre in buona condizione e vediamo cosa succederà. La Roma sotto l’aspetto umorale, visto che avrà 70 mila persone che la incitano, sarà avvantaggiata giocando in casa, ma la Fiorentina, soprattutto in trasferta, ha fatto buoni risultati".