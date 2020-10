ANTOGNONI, Fini persona fondamentale. La Viola...

Giancarlo Antognoni, club manager e bandiera della Fiorentina, a Valdarno Oggi ha ricordato Fino Fini, ex direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano e ideatore del Museo del Calcio: “Una persona fondamentale, un professionista serio, un punto di riferimento per chiunque andasse a Coverciano. Era il medico responsabile di una Nazionale magica che ha regalato tante emozioni all’Italia intera (quella dell'82, ndr), per noi calciatori e per lo staff tecnico era un supporto notevole. Lo conoscevo già dai tempi delle Nazionali giovanili e poi è stato con me durante tutto il mio percorso in maglia azzurra. Ovviamente con gli anni si era sviluppato anche una bella amicizia. La Fiorentina? Sapeva quanto fossi legato a questi colori e sono sicuro che fosse felice per il mio ritorno nel Club”.