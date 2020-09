ANTOGNONI, Abbiamo riportato Borja a casa

Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha preso la parola durante la conferenza stampa di presentazione di Borja Valero. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo riportato Borja a casa, un po' di identità, lui è venuto molto volentieri. E' un centrocampista che può fare diversi ruolo, bravo tecnicamente, intelligente tatticamente, capisce dove passa la palla. Dal 2012 al 2017 sono stati gli anni migliori per lui, ma anche per noi che ci siamo qualificati 4 volte alle coppe d'Europa. Ci ha lasciato momentaneamente, ha disputato 100 partite e si è tolto soddisfazioni. Siamo tutti contenti che sia tornato, tutti lo avete apprezzato. Ci serviva uno come lui".

Un ricordo di Fini? "A volte lo andavo a trovare a Coverciano, tutti lo ricordiamo con grande affetto, professionista serio e di spogliatoio. Io me lo ricordo in Nazionale e lo rimpiango molto. Ha proseguito dopo a Coverciano con il Museo del Calcio ed ha sempre rappresentato la Nazionale con i vecchi ricordi. Ci ricordiamo tutti di lui anche per questo".