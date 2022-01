ANDREAZZOLI, Vicario? Non dobbiamo avere fretta

Lunga intervista ad Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, sulle colonne del Corriere dello Sport. L'allenatore dei toscani parla così dei tanti giovani che si stanno mettendo in mostra con la maglia azzurra in questa stagione: "La valutazione la faccio dall’interno per le qualità che hanno, dall’esterno mi arriva che c’è interesse nei confronti di diversi nostri ragazzi. Parlo di Ricci, Parisi, che purtroppo è infortunato. Poi Baldanzi, Viti e qui parliamo di un giovanissimo di 19 anni. Anche Vicario è un giovane per essere un portiere che si sta mettendo in mostra. Bajrami è il più chiacchierato in chiave mercato, Asllani a 19 anni ha giocato in più ruoli, è entrato molto bene. Non bisogna avere fretta con i giovani. La continuità la devono avere negli allenamenti, poi anche in gara. Bisogna dargli gli strumenti per essere solidi, non basta buttarli dentro per far numero".