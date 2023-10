ANDREAZZOLI, A Firenze siamo sbocciati da subito

FirenzeViola.it

Nella sua conferenza stampa di oggi, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è tornato anche sulla vittoria con la Fiorentina, di lunedì scorso al Franchi: “La squadra era sbocciata nei primi minuti, avevamo fatto vedere le intenzioni di trasformare quello che volevano fare fin dall’inizio. Andiamo avanti, contro una squadra difficile da affrontare come è normale”.

La squadra sta raggiungendo un buon equilibrio anche in difesa.

“Noi gradiremmo certamente difenderci nella metà campo degli avversari ma ci sono delle difficoltà. Il rilievo è giusto, spero sia un viatico anche per le prossime gare. Dobbiamo rimanere in guardia, siamo ambiziosi e vogliamo alzare l’asticella”

Avete lavorato bene sull’aspetto atletico.

“Lavoriamo in maniera seria, costante, come fanno tutti. Dico la stessa cosa che ho detto ai ragazzi, dipende dalle condizioni, dalle aspettative che hai. Senza queste non vai da nessuna parte, se hai la testa stai in un ambito interessante”