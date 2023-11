ANCELOTTI, Verso il Brasile. Real, in pole c'è De Zerbi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Mentre da Rio de Janeiro filtrano voci secondo cui Carlo Ancelotti avrebbe già firmato il contratto che lo legherà alla federcalcio brasiliana da luglio del prossimo anno fino ai Mondiali del 2026 compresi, al Real Madrid è già cominciata la ricerca del sostituto dell'attuale allenatore, al quale il presidente Florentino Perez avrebbe deciso di non prolungare in ogni caso l'accordo in scadenza a metà del 2024. In pole position per la panchina delle 'merengues' sembrava essere un ex giocatore del Real, quello Xabi Alonso che sta facendo molto bene alla guida del Bayer Leverkusen, ma adesso Perez, che per la prossima stagione e quelle a venire vuole allestire una squadra ricca di giovani di grande talento (possibilmente anche con Kylian Mbappé) avrebbe deciso di puntare su Roberto De Zerbi, che viene ritenuto più adatto per un progetto del genere. Secondo quanto scrive il quotidiano 'Sport', ci sarebbero già stati dei contatti con l'attuale allenatore del Brighton, definito di recente da Pep Guardiola "uno dei tecnici più influenti degli ultimi venti anni" e indicato dal manager del Manchester City come suo successore ideale. Perez, scrive 'Sport', considera De Zerbi già pronto per una sfida come quella di guidare il Real, e ne apprezza in particolare la capacità di lanciare dei giovani e di rilanciare giocatori che altrove si erano un po' persi, come sta facendo ora al Brighton con l'ex blaugrana Ansu Fati.

Sarebbe quindi l'ideale per far ulteriormente progredire i vari Vinicius Jr. (23 anni), Rodrygo (22 anni), Camavinga (21 anni), Tchouaméni (23 anni), Bellingham (20 anni) e Valverde (25 anni), più quell'Endrick che il Real ha già acquistato ma che è stato lasciato al Palmeiras fino al compimento della maggiore età. A questo proposito, la stampa spagnola scrive anche che il club pluricampione d'Europa avrebbe voluto portare il ragazzo in Spagna già durante la prossima 'finestra' di mercato, a gennaio, ma la Fifa avrebbe 'stoppato' il club per via del fatto che Endrick compirà 18 anni soltanto il prossimo 21 luglio. (ANSA).