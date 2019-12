ANCELOTTI, Ibra? Lo chiamerò. Ma non per giocare

Oggi in conferenza stampa Carlo Ancelotti si è presentato come nuovo manager dell'Everton. Questi alcuni estratti significativi: "Ho scelto questo club per l'ambizione e la sua storia. La tradizione. L'atmosfera creata dai tifosi. E poi vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra migliore. Queste sonno le ragioni per cui ho scelto di essere qua".

Ibrahimovic?

"Siamo buoni amici. Io ho allenato tanti giocatori fantastici, so che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare".

Kean?

"Ho cercato di prenderlo al Napoli prima che firmasse per l'Everton. E' un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top".