AMRABAT, Può partire: il punto tra Napoli e Dea

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, FIORENTINA SPINGE PER LUCAS TORREIRA: IL PUNTO La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il reparto di centrocampo. Nelle ultime ore si è fatta strada la suggestione Miralem Pjanic, mentre secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it ha ripreso fortemente quota il nome di Lucas Torreira. L'uruguaiano... NOTIZIE DI FV IND.FV, TORREIRA SEMPRE PIÙ VICINO: L'OK A UN PASSO Ennesimi passi in avanti per l'approdo in maglia viola di Lucas Torreira: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il centrocampista dell'Arsenal avrebbe sostanzialmente sciolto le sue riserve e a fronte dell'offerta di altri club (tra cui... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 agosto 2021.