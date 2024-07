AMRABAT, Manchester United vorrebbe ritrattare la cifra

FirenzeViola.it

Ieri è scaduto il termine ultimo per il riscatto di Sofyan Amrabat da parte del Manchester United. I Red Devils hanno deciso di non pagare la cifra di 20 milioni pattuita con i viola e quindi il giocatore tornerà, almeno temporaneamente, ad allenarsi al Viola Park. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK però il club britannico, sotto la spinta di Ten Hag, vorrebbe riportare il calciatore in Inghilterra ritrattando il valore di acquisto. L'alternativa al marocchino per i Red Devils sarebbe Youssouf Fofana ch interessa anche al Milan.