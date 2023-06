AMRABAT, Il fratello: "Sofyan cresciuto grazie a Italiano"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, ha rilasciato un'intervista al giornale Nos e ha parlato dell’evoluzione che ha avuto l’attuale centrocampista della Fiorentina.

Italiano ha inciso nella crescita di Sofyan?

“Italiano è un uomo e un allenatore molto interessante. Prima del suo arrivo, la Fiorentina giocava in un classico modo all’italiana. Ora provano a giocare molto di più a calcio e fanno anche molta pressione. Sofyan è cresciuto tanto anche per quello”.

Prosegue: “Gli avversari hanno iniziato a tenerlo sempre più in considerazione. Adesso in quasi tutte le partite ha sempre un uomo addosso: ci deve essere sempre qualcuno che lo segue costantemente. Sofyan cerca di essere sempre in movimento e di far girare la palla. Ha intelligenza calcistica per giocare sotto pressione”.