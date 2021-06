INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MOENA: OK AL VIOLA VILLAGE. PER AMICHEVOLI... Il Trentino riapre ai ritiri visti gli ingenti danni che il Covid ha comportato nel 2020 alle località che di solito ospitavano i club di calcio, come Moena e Dimaro che ospitano Fiorentina e Napoli (ma in zona ci sono anche Cagliari e Bologna tra i club di A). Ma per... Il Trentino riapre ai ritiri visti gli ingenti danni che il Covid ha comportato nel 2020 alle località che di solito ospitavano i club di calcio, come Moena e Dimaro che ospitano Fiorentina e Napoli (ma in zona ci sono anche Cagliari e Bologna tra i club di A). Ma per... NOTIZIE DI FV MERCATO, ALLA RICERCA DI QUATTRO TITOLARI: LE PRIORITÀ Le linee guida in casa Fiorentina sono molto chiare in vista del mercato estivo: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, le priorità sono un centrocampista, due esterni offensivi e un centrale difensivo. In modo tale da poter modellare la sua squadra su un 4-2-3-1... Le linee guida in casa Fiorentina sono molto chiare in vista del mercato estivo: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, le priorità sono un centrocampista, due esterni offensivi e un centrale difensivo. In modo tale da poter modellare la sua squadra su un 4-2-3-1... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi