AMORUSO, L'Udinese mi spaventa. Viola stia attenta

Intervenuto per parlare di Fiorentina, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato così: “La fisicità dell’Udinese mi spaventa, sono una squadra non molto tecnica ma in grado di mettere in difficoltà chiunque. La Fiorentina dovrà fare una partita simile a quella contro la Juventus, pressando e cercando di creare problemi alla costruzione di gioco avversaria. Montella potrebbe mettere qualche giocatore più fisico in campo, ma gli attaccanti rimarranno gli stessi. Chiesa dovrà essere meno egoista rispetto alla partita contro il Milan. Non mi aspetto una partita facile, a differenza di quanto sento in giro".