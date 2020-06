Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato così di alcuni temi di attualità in casa viola: "Ci saranno tantissimi infortuni, prepariamoci. I giocatori vengono da appena due settimane di allenamenti in gruppo. Non mi torna tanto il discorso dei cinque cambi, si rischia seriamente di creare una disparità non da poco".