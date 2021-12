ALVAREZ, Pronto il rinnovo, Fiorentina alla finestra

Il direttore di TMW Radio, nonché grande esperto di mercato, Niccolò Cecchini ha fatto il punto della situazione nel suo editoriale per TMW in merito all’obiettivo viola per l’attacco, Julian Alvarez: “Il River vorrebbe trattenerlo e per questo è pronto a rinnovargli il contratto con un sostanzioso aumento di ingaggio. Le sirene però sono tante. Il pressing arriva dall’Italia, dalla Spagna e dall’Inghilterra. L’elenco è abbastanza lungo: Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, Real, Atletico, Siviglia, City, United e Newcastle. Alvarez ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, che è ancora una cifra abbordabile. Già a gennaio qualcosa potrebbe succedere. In questi giorni il suo agente incontrerà la dirigenza per fare il punto della situazione. Tutto è in evoluzione, Alvarez è destinato a diventare uno dei nomi più caldi del mercato”.