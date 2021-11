ALVAREZ, Lo Shaktar pronto a mettere sul piatto 20mln

Non solo Fiorentina, si allunga la lista di pretendenti per Julian Alvarez. L'ultima in ordine di tempo - riporta TMW - è in Ucraina: anche lo Shakhtar Donetsk è infatti entrato nella contesa per aggiudicarsi il talento del River Plate. Il club ucraino, attraverso la mediazione dell’agente Edoardo Crnjar, procuratore anche del tecnico De Zerbi, è pronto a mettere sul piatto una proposta prossima ai 20 milioni di euro per aggiudicarsi l’attaccante, che resta osservato da altre big d’Europa.