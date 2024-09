ALOS (CT BIELORUSSIA), De Gea, poco rispetto in Spagna

FirenzeViola.it

Il ct spagnolo della Bielorussia Carlos Alos ha parlato al sito gianlucadimarzio.com soffermandosi sulla scelta da parte del neo portiere viola David De Gea di ripartire dalla Serie A e dalla Fiorentina dopo un anno di stop. Ecco le sue parole: “David è stato fermo per più di un anno e a questa età non sai mai come tornerai. Anche se credo che per un portiere l'inattività ha un impatto minore. De Gea è stato un grande portiere che purtroppo in Spagna non ha il rispetto che merita. E questo nonostante il fatto che abbia giocato ad alti livelli sia nell'Atletico che a Manchester per anni.

Forse ha pagato il fatto che abbia trascorso tantissimi anni all'estero. Avesse giocato nel Barca, Real Madrid o Atletico Madrid forse avrebbe goduto di una stampa migliore. E poi con la Spagna ha avuto tanta sfortuna nei grandi tornei e questo di sicuro non lo ha aiutato. Detto ciò mi auguro che torni ai suoi livelli adesso alla Fiorentina”.