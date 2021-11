ALLLEGRI, Out Kean-De Sciglio. Vlahovic bravo

Alla vigilia di Juventus-Fiorentina è tempo anche per Massimiliano Allegri di parlare in conferenza stampa. Queste le parole riportate da TMW: "A disposizione quasi tutti tranne Kean e De Sciglio. La Fiorentina ha tre punti in più di noi, gioca bene in ampiezza e ha giocatori tecnici. Ha un allenatore bravo che fatto bene l'anno scorso a La Spezia e sta facendo bene anche ora. Serve una partita giusta sotto il piano tecnico e difensivo, cercheremo di fare meglio delle ultime due partite".

La convocazione di Soulé?

"Abbiamo convocato tanti giovani, Soulé è un ragazzino bravo però ora lasciamo tranquillo altrimenti facciamo lo stesso errore che facciamo con i ragazzi giovani ossia che dopo tre partite sono da Pallone d'Oro. È una legge non scritta che un giocatore quando arriva a 25-26 anni raggiunge la maturità, poi c'è qualche eccezione. Lasciamogli fare il suo percorso".

Bonucci può riposare?

"Bonucci vediamo, oggi facciamo allenamento. Non è che dopo lo Zenit siamo diventati fenomeni, dobbiamo migliorare. Innanzitutto non prendere gol anche se ne abbiamo fatti quattro. Dobbiamo togliere quella sensazione di non essere sicuri nel fare la fase difensiva. Dobbiamo stare zitti, pedalare e lavorare".

Con i due esterni ha visto una strada da poter perseguire?

"Puntare su questo o cambiare uno o due cambia poco. Non è questione di giocare con tanti offensivi, a me piace molto. Serve che anche loro siano disponibili a fare la fase difensiva. Poi dopo son strani... Quando pigliano la palla partono. Dobbiamo avere continuità di risultati facendo bene la fase offensiva e quella difensiva, e quindi dare disponibilità".

Come si ferma un attaccante come Vlahovic?

"È bravo, lo dimostrano i numeri. Però noi abbiamo ottimi difensori, quindi sono tranquillo".

La squadra si è sbloccata dopo martedì?

"I giocatori finché non li alleni è difficile dare giudizi. Con lo Zenit non è la svolta, quella deve essere la normalità. Vincere una partita, metterla da parte e pensare a quella dopo. Non è che vinta una partita abbiamo sistemato una stagione, assolutamente no".

Come sta Cuadrado?

"Cuadrado sta bene, viene da due stagioni dove ha giocato tanto e fatto bene. Domani non lo so, devo ancora decidere".

Locatelli e McKennie compongono la coppia giusta?

"Locatelli sta crescendo così come McKennie dove ora è più ordinato e meno anarchico. In questo momento sta molto bene fisicamente"

Cosa vi siete detti in questi giorni?

"Questi giorni passati insieme sono quelli che ci sono mancati quest'estate, si lavora, si chiacchiera. Anche non facendo allenamenti pesanti. Son quei momenti che quest'estate non abbiamo avuto, diciamo che sono serviti per questo. Ora però è importante chiudere bene altrimenti questi giorni non sono serviti a niente".

Che aspettative ha su Dybala?

“Son quelle che ho sempre avuto, è un giocatore tecnico che fa gol. Quest’anno l’ho trovato voglioso all’inizio. E infatti dal rientro dall’infortunio sta crescendo perché quotidianamente migliora”.

Cosa manca a Rabiot?

“Inutile parlare del potenziale. Adrien deve fare molto di più, semplice”.

Juve-Fiorentina da bollino rosso per la Juve?

“Le partite di campionato per la Juve sono tutte da bollino rosso. I fatti dicono questo, bisogna essere realisti e pratici. Noi abbiamo preso 11 gol da squadre che sono dal decimo posto in giù in classifica. Su questo bisogna migliorare. Le partite nostre in campionato fino a questo momento sono state sempre aperte e su questo bisogna lavorare”.

Cosa manca a Morata per essere al top?

“Morata è un giocatore che quando inizia a far gol può farlo per due tre mesi. L’altra sera ha fatto una buona partita anche perché credo sia stato agevolato dal giocare meno spalle alla porta”.

Come procede la crescita di Kaio Jorge e in che ruolo può giocare?

“Sta meglio fisicamente, può giocare da prima punta o in coppia con un’altra”.