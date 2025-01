ALLEGRI, Tentazioni arabe: si è fatto avanti l'Al-Ahli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri sembra essere sempre più vicino a intraprendere la sua prima esperienza professionale all'estero. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, l'ex allenatore di Milan e Juventus - con quest'ultima ha divorziato lo scorso 17 maggio - ha ricevuto una proposta allettante che arriva direttamente dall'Arabia Saudita. Infatti l'Al-Ahli, club di Riyadh attualmente al quinto posto nella Saudi Pro League, avrebbe infatti messo nel mirino il tecnico livornese per la stagione a venire (2025/26).

I sauditi stanno cercando di capire se Allegri sarà disposto ad accettare una sfida del genere e lasciare dunque il Vecchio Continente per rimettersi in pista. Intanto, per la seconda parte della stagione - stando alle informazioni rilasciate dall'emittente satellitare -, l'Al-Ahli sta valutando un'altra opzione italiana: Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Verona, per sostituire l'attuale guida tecnica (Matthias Jaissle).