ALLEGRI, Giuntoli alla Juve? Decide il club, non io

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in sala stampa alla vigilia della decisiva sfida nella corsa Champions contro l'Atalanta. E ha risposto anche in merito al possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come ds: "Ci sono 30 giorni molto importanti da qui a fine stagione. Poi il 5 giugno la società deciderà cosa fare sulle scelte, a 360°, ma fino al 5 giugno è inutile parlare di chi può arrivare e chi non può arrivare, fra i giocatori ed i dirigenti. La scelta del direttore sportivo però non è una cosa che mi riguarda, quando avranno scelto me lo comunicheranno".