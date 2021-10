ALL. MONTEVARCHI, Dutu è fortissimo: ACF, seguilo

Roberto Malotti, allenatore dell'Aquila Montevarchi, ha così parlato di temi legati alla Fiorentina, della quale si è dichiarato tifoso: "Su Callejon dico che evidentemente qualcosa deve far vedere a Italiano, altrimenti non lo metterebbe. Magari Italiano con la Lazio potrà volere due esterni veloci, quindi potrebbe toccare a Sottil, un ragazzo per le cui caratteristiche io stravedo. Magari da una parte lui e dall'altra Gonzalez, con Vlahovic al centro... Mi piacerebbe molto allenare una squadra del genere! Perché Vlahovic vada via, serve un sostituto vero. Le questioni di principio non sempre si possono fare, o meglio: ti prendi quello che viene. Belotti mi piacerebbe molto, Scamacca non mi dispiace ma non so se da unica punta possa giocare".

Come sta andando Dutu?

"Un ragazzo fortissimo, ha delle potenzialità straordinarie, anche se è stato fermo tanto per un problema al cuore. In Lega Pro ci sta stretto e sono convinto che già dall'anno prossimo salirà di categorie. A volte pecca di una presunzione benevola ma è un lavoratore doc: uno e novanta, discreto coi piedi e grande personalità, difficile chiedere di più a un difensore. La Fiorentina deve tenere sott'occhio il suo profilo, se fa lo sviluppo giusto e necessario potrà diventare un giocatore importante".