ALL. GALATASARAY, Zaniolo mi ha detto che vuole andare via

Nicolò Zaniolo lascerà il Galatasaray. Ad annunciarlo è stato l'allenatore della squadra turca, Okan Buruk, in alcune dichiarazioni riportate da diversi media turchi, tra cui Fanatik: “Sono stato in Italia durante il fine settimana. Lì ho incontrato per caso il rappresentante di Zaniolo. La sua idea è di non continuare qui. Ovviamente mi piacerebbe che Zaniolo fosse nella nostra rosa per il prossimo. È un nostro giocatore e forse alla fine rimarrà se non dovessero arrivare offerte adeguate”.