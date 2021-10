ALBERTOSI, Vlahovic? Lo terrei in panchina. Juve...

Enrico Albertosi, ai microfoni di TuttoCagliari ha presentato così la gara di domenica tra Fiorentina e Cagliari: "I viola hanno perso 3 delle ultime 4 gare, sintomo che qualcosa che non va c'è. Per il Cagliari domenica sarà la gara più delicata, in quanto la Fiorentina vorrà riscattarsi. Tornando ai viola, a Venezia ho notato una squadra nervosa e che ha giocato male, addirittura quasi inesistente nel primo tempo".

Dove può arrivare la squadra di Italiano? "La Fiorentina oggi è una buona squadra, ma non abbastanza per arrivare in zona coppe e conquistare un pass europeo".

A Firenze tiene banco il caso Vlahovic: come giudica la mossa di Commisso di uscire allo scoperto? "Commisso ha fatto benissimo. Fossi nella Fiorentina lo terrei in panchina fino al mercato. Gli hanno offerto un ingaggio che la Viola non ha mai pagato a nessuno, doveva accettare al volo. Oggi però i calciatori sono in mano ai procuratori, che sono di una esosità incredibile e vogliono guadagnare il più possibile e manovrano i loro giocatori come burattini...".

Lei cosa avrebbe fatto al posto di Vlahovic davanti al corteggiamento della Juve? "I giocatori di oggi non hanno personalità. Si fanno imporre dagli altri le scelte. Se io giocassi adesso, non mi farei trascinare in queste cose. Questo tormentone non fa bene a nessuno. Non c'è nessun vincitore ed escono tutti sconfitti in queste vicenda. Cosa farà Vlahovic? Andrà via sicuramente, non ho dubbi. Alla Juve? Probabile".

Vlahovic è un campione? "Vlahovic ha fatto la differenza solo 6 mesi nel girone di ritorno della scorsa stagione, perciò ci andrei cauto. Quest'anno ha fatto 4 gol in 8 partite, ma 3 su rigore...".